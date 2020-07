Trony continua imperterrita con una campagna promozionale sicuramente degna di nota e di attenzione da parte di tutti i consumatori italiani, fino al 23 luglio risulta essere attivo il volantino intitolato “Prendi 3 Paghi 2“, al suo interno troviamo infatti la possibilità di ricevere un prodotto completamente gratis.

La validità della soluzione indicata, come spesso accade quando parliamo di Trony, è da considerarsi universale su tutto il territorio nazionale (quindi senza limitazioni particolari), ma non sul sito ufficiale dell’azienda stessa.

L’iter da seguire per riuscire ad ottenere l’omaggio non appare comunque essere particolarmente complesso, l’unico obbligo riguarda l’acquisto di un televisore o di un grande elettrodomestico il cui prezzo deve essere di almeno 499 euro (in alternativa sarà possibile scegliere un piccolo elettrodomestico, sempre dal costo di almeno 69 euro). Fatto questo, l’utente potrà scegliere tra due opzioni differenti.

Volantino Trony: queste sono le offerte che vogliamo vedere

La strada più breve consiste nell’acquisto di un secondo prodotto a scelta tra l’intero catalogo aziendale, per ottenere in cambio una riduzione del 50% sul meno caro della coppia. La più “risparmiosa”, invece, vi porta a scegliere altri 2 prodotti (sempre in aggiunta all’obbligatorio), per godere poi di uno sconto complessivo pari al 100% del valore originario del meno caro fra tutti.

Il volantino Trony non presenta limitazioni particolari, può essere sfruttato sull’intero territorio nazionale, ma non sul sito ufficiale. Di seguito potete trovare tutte le indicazioni e le pagine che lo compongono.