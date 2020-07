Il volantino Esselunga è decisamente inaspettato, gli utenti si ritrovano a poter acquistare un ottimo prodotto, come il Samsung Galaxy A30S, ad un prezzo estremamente ridotto rispetto al valore originario di listino. La compravendita potrà essere completata in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale, ma non sul sito ufficiale.

Come sempre accade parlando di Esselunga, anche in questo caso l’acquisto non sarà possibile online, data l’impossibilità di accedere alla tecnologia da casa. Il prodotto potrà essere comprato solo in negozio, ma sarà comunque commercializzato con garanzia legale della durata di 24 mesi ed in versione completamente sbrandizzata.

Volantino Esselunga: grandi offerte al giusto prezzo

Lo smartphone oggetto dell’offerta tech del mese di Luglio è, come anticipato, il Samsung A30S, un terminale appartenente alla fascia bassa del mercato, ma comunque in grado di garantire buone prestazioni complessive.

La scheda tecnica parla di un device con display da 6.4 pollici SuperAMOLED, processore octa-core con frequenza di clock fissata a 1.8GHz, 4GB di RAM, 3 fotocamere posteriori (rispettivamente da 25 + 8 + 5 megapixel), un componente anteriore da 16 megapixel, il lettore per le impronte digitali (in aggiunta al riconoscimento del viso 2D), con in conclusione una batteria da 4’000mAh.

Il prezzo è sicuramente interessante, sarà possibile acquistarlo con un esborso finale corrispondente a soli 179 euro, assolutamente consigliato per coloro che vogliono il massimo spendendo il meno possibile. La versione in vendita prevede 128GB di memoria interna.