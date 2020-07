Google presenta una nuova piattaforma che mira a modificare i tipici passaggi che precedono l’acquisto di un prodotto online e a rendere l’esperienza dello shopping online ancora più interessante. Shoploop è il nome della nuova app lanciata dal colosso che ha già attirato l’attenzione di influencer e brand.

Google lancia Shoploop: arriva una nuova piattaforma dedicata allo shopping online!

Shoploop è la nuova piattaforma nata dall’idea di Lax Poojari che si pone l’obiettivo di rendere lo shopping online più semplice e interessante. Attraverso la piattaforma, infatti, Google permette di conoscere nuovi prodotti sponsorizzati da influencer tramite brevi video che ne mostrano i dettagli, riportando ad esempio il marchio e il costo. Gli utenti possono poi prendere visione delle recensioni pubblicate da altri utenti; e infine, decidere di concludere l’acquisto del prodotto desiderato in un secondo momento o nell’immediato utilizzando il link diretto del negozio online.

L’intento è quello di unire in un’unica applicazione tutti i passaggi che solitamente precedono l’acquisto di un prodotto, dalla sua scoperta alla visualizzazione di tutorial a riguardo; e di rendere l’esperienza dell’e-commerce ancora più intrigante poiché ognuno ha la possibilità di interagire riportando le proprie esperienze e condividendo i prodotti.

La creazione del colosso ha già incuriosito brand e influencer che hanno appunto provveduto alla pubblicazione di tutorial che mostrano i dettagli di numerosi prodotti per il make up e per la cura di pelle e capelli. Presto saranno inseriti nuovi prodotti e si assisterà molto probabilmente all’ingresso in scena di nuovi marchi e influencer.