La rete 5G sta diventando ogni giorno una realtà sempre più concreta in tutto il mondo. Il tipo di connessione prevede delle migliorie tali, lasciare immaginare una vera e propria rivoluzione digitale a partire da essa. Internet delle cose e Smart tech saranno in prima linea per il cambiamento che questo nuovo standard di rete comporterà.

5G, quali sono i vantaggi principali che porterà nel rivoluzionare le nostre vite

Prima di vedere completamente in che modo si può trarre vantaggio dalla rete 5G, facciamo un breve riassunto di cosa è successo nella storia della rete degli ultimi 40 anni.

Tanto per cominciare, tra gli anni 80 e 90 esisteva l’1G analogico , in grado di sopportare principalmente le chiamate vocali.

Gli anni 90, sono stati invece l'era del 2G digitale , in grado di supportare sia immagini che messaggi multimediali, oltre che il testo.

Gli anni 2000 invece, sono stati quelli delle prime reti 3G , utilizzabili anche da smartphone e con cui era possibile visualizzare video e audio di alta qualità.

La rete 4G LTE , sono invece arrivati nel 2010 e supportano ancora adesso lo streaming video, i video in HD e molto altro.

Finalmente veniamo al 2020 e all'era del 5G. Il primo paese a sperimentarla è stato la Corea del Sud, seguito dalla Cina, dagli Stati Uniti, il Regno Unito e la Germania. Il nostro Paese si sta mobilitando per fare altrettanto, più velocemente possibile.

Fatta tutta questa premessa, per farvi capire meglio l’impatto rivoluzionario che la rete 5G vada rispetto al 4G, possiamo dirvi che sarà almeno 20 volte più veloce. Per intenderci, scaricare un film di media grandezza richiede circa 6 minuti attraverso la rete 4G, mentre basteranno 20 secondi per scaricarlo dalla rete 5G. Questo può decisamente rivoluzionare il mondo dello streaming, sia per quello che riguarda i video e siti come Netflix o Prime, che per ciò che riguarda le videochiamate ed applicazioni come Zoom o simili.

A questo proposito, è previsto un boom nella rivoluzione delle Smart Tech e dell’Internet delle Cose. Potrebbe infatti portare alla creazione di nuovi dispositivi che non siamo ancora in grado di immaginare, ma che potrebbero diventare fondamentali per la nostra quotidianità. Investire nel l’Internet delle Cose, quindi, potrebbe essere un’idea a dir poco geniale. L’arrivo sempre più vicino delle Smart Cities, infatti, prevedere il mercato inizia a crescere in questo senso, un po’ in ogni ambito.