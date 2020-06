Netflix: ELITE, RIVERDALE, BLACK MIRROR e SUBURRA, ecco tutte le novità

Netflix risulta sicuramente una delle invenzioni più interessanti degli ultimi anni, soprattutto per l’intrattenimento delle persone. Al suo interno ci sono episodi per qualsiasi genere, che siano documentari, film ma soprattutto in merito a qualsiasi tipo di serie TV. Gli utenti possono spaziare tra vari generi, anche se comunque le serie più seguite sono appartenenti ad una cerchia.

Attualmente su Netflix gli utenti cercano lumi per quanto riguarda le prossime stagioni di alcune serie TV molto gettonate, le quali sono Black Mirror, Riverdale, Suburra ed Élite. Molte persone attendono che arrivi il seguito di queste saghe, anche se ciò che arriverà è già noto per quanto riguarda la maggior parte di esse.

Netflix: Black Mirror, Riverdale, Suburra ed Élite, tutte le notizie più recenti

In questo caso la serie fantascientifica Black Mirror nella quale viene esplorato il prossimo futuro tecnologico in maniera inquietante sembra che l’autore abbia altri progetti da svolgere. Questo dunque fa pensare che non si sa quando arriveranno dei nuovi episodi in merito alla nota saga.

Le avventure di Archie, Betty, Jughead e Veronica, ragazzi che si ritroveranno allottare contro desideri contrastanti e affrontando anche la tragica morte di un compagno in Riverdale, vedranno con tutta probabilità una quinta stagione. Quest’ultima è stata ritardata a causa della pandemia in atto che non ho permesso di girare i vari episodi.

Suburra è la classica serie crime italiana ambientata a Roma. In questo caso l’apprezzamento del pubblico è stato smisurato, proprio come hanno denotato le ultime due stagioni. Secondo quanto riportato le riprese sono state rallentate dall’emergenza covid, per cui non temete: Suburra 3 ci sarà.

Elite, teen drama prodotto in Spagna e ambientato a Madrid, parla delle storie diverse di tanti ragazzi che fanno parte della stessa e prestigiosa scuola. Da poco è terminata la terza stagione ma una quarta e una quinta sembrano essere in programma con al centro tanti nuovi personaggi.