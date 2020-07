Attualmente svariate aziende del settore hanno proposto alcune tecnologie in grado di ricaricare le batterie degli smartphone in tempi davvero rapidissimi. I dispositivi a marchio Oppo e Realme, ad esempio, dispongono della ricarica rapida Super VOOC da ben 65W. Nonostante si tratti di una tecnologia già abbastanza performante e rapida, sembra che Honor abbia intenzione di proporre qualcosa di ancora più prestante.

Honor presenterà a breve la nuova ricarica rapida da 200W

Sono da poco arrivate delle nuove indiscrezioni riguardanti l’azienda cinese sub-brand di Huawei. Nello specifico, i rumors ed i leaks provengono da un utente del noto social cinese Weibo denominato Ark. Quest’ultimo ha infatti pubblicato una documentazione ufficiale secondo la quale Honor presenterà a breve un nuovo prodotto da gaming dotato di una super ricarica rapida da 200W.

Secondo gli ultimi rumors, il prodotto in questione dovrebbe essere un nuovo notebook e, come già accennato, sarà pensato appositamente per le lunghe sessioni di gaming. Dato che si tratterà di un prodotto del genere, farà sicuramente molto comodo disporre di una ricarica super rapida da 200W che dovrebbe permettere alla batteria di ricaricarsi del 50% in soli 30 minuti.

Honor terrà a breve un evento di presentazione ufficiale ed è molto probabile che verrà annunciato proprio questo nuovo notebook. Quest’ultimo dovrebbe arrivare sul mercato con il nome di Honor MagicBook Pro. Almeno per il momento, quindi, questa nuova tecnologia di ricarica sarà destinata esclusivamente ai laptop. Tuttavia, non è comunque da escludere che in un futuro non troppo lontano Honor possa decidere di proporre questa tecnologia anche sui propri smartphone.