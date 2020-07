L’operatore WindTre presenta un listino offerte che propone ai nuovi clienti numerose opzioni. Si va dalle tariffe dedicate a utenti di fasce d’età prestabilite dal gestore alle offerte che propongono varie quantità di Giga di traffico dati, con l’intento di soddisfare le esigenze dei più permettendo di attivare la promozione più adeguata. Le migliori tra quelle attualmente disponibili sono sicuramente la WindTre Unlimited e le due opzioni dedicate ai clienti under 30 ma è bene prestare attenzione alle offerte operator attack, rivolte cioè ai clienti che decidono di effettuare il trasferimento del numero dal precedente operatore.

WindTre: ecco alcune delle migliori offerte proposte ai nuovi clienti!

Iniziamo descrivendo le caratteristiche dell’offerta WindTre Unlimited con Easy Pay poiché rivolta indistintamente a tutti i nuovi clienti che desiderano acquistare una SIM WindTre. L’offerta permette di ricevere quantità illimitate di minuti, SMS e Giga di traffico dati e prevede una spesa mensile di 29,99 euro da sostenere tramite carta di credito, conto corrente o carta conto.

Quantità illimitate di minuti, SMS e Giga di traffico dati sono garantite anche dalle offerte WindTre Young Summer Edition e WindTre Unlimited Gaming. Le due tariffe sono rivolte esclusivamente ai clienti aventi età massima 30 anni. L’opzione Summer Edition è disponibile a un costo di 9,99 euro ma è destinata a subire delle modifiche poiché il costo e i contenuti proposti sono validi soltanto per i mesi estivi. In seguito gli utenti andranno incontro a una spesa di 11,99 euro al mese e riceveranno: minuti illimitati verso tutti, SMS illimitati verso tutti e 80 GB di traffico dati. Per quanto riguarda la WindTre Unlimited Gaming, invece, il costo è di 29,99 euro al mese e i contenuti non saranno modificati dal gestore che, invece, include nel prezzo il videogioco MotoGP™20.

I nuovi clienti che decidono di mantenere invariato il loro numero possono invece consultare il sito ufficiale dell’operatore e conoscere il pacchetto di offerte WindTre Go, che permettono di ricevere minuti illimitati, 200 SMS e 50 GB a partire da soli 5,99 euro al mese