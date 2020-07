Arriva l’estate e i gestori telefonici danno il via alla presentazione di offerte appositamente create per i loro clienti. Anche WindTre si muove in questa direzione e, dopo aver lanciato la straordinaria tariffa WindTre Young Summer Edition rivolta ai clienti under 30 che acquistano una nuova SIM, rivolge la sua attenzione ai già clienti che hanno la possibilità di ottenere fino a 150 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile.

WindTre propone ai già clienti delle nuove offerte Summer Edition a partire da soli 4,99€!

Attraverso una nuova campagna di SMS informativi, il gestore WindTre incuriosisce i già clienti proponendo l’attivazione di offerte speciali in versione Summer Edition. Le tariffe proposte sono la Summer 75 Giga e la Summer 150 Giga, entrambe offrono la possibilità di aggiungere una quantità di Giga di traffico dati non indifferente.

La tariffa WindTre Summer 75 Giga può essere attivata a un costo davvero conveniente di soli 4,99 euro; la tariffa WindTre Summer 150 Giga, invece, a soli 12,99 euro. I clienti che decidono di aggiungere alla loro tariffa ulteriori 75 Giga hanno la possibilità di utilizzarli soltanto per 15 giorni; coloro che, invece, optano per la versione da 150 Giga di traffico dati extra potranno usufruirne per ben 90 giorni a partire dal momento dell’attivazione.

Le due offerte potranno essere attivate soltanto dai già clienti che avranno ricevuto l’apposito SMS da parte del gestore, entro e non oltre il 12 luglio 2020. L’attivazione può essere effettuata rispondendo all’SMS ricevuto. Nel caso dell’opzione da 75 GB sarà sufficiente digitare “SUMMER75”, nel caso della versione da 150 GB, invece, basterà digitare “SUMMER150”.