Expert: volantino tutto nuovo con prezzi e interessi a zero

Se qualcuno ancora non se ne fosse reso conto, Expert ha deciso di lanciare la sua campagna promozionale mediante il suo nuovo volantino. L’obiettivo è quello di rendere ancora più vivo l’interesse degli utenti nell’acquistare qualcosa all’interno del mondo della tecnologia. Proprio in quest’ultimo ci sono tante offerte interessanti, le quali arrivano dopo un periodo di quarantena che è stato finalmente superato.

Il volantino, che parte proprio dal 13 luglio, andrà avanti fino al prossimo 23 luglio senza fermarsi, con tutti i migliori dispositivi mobili in offerta. Da precisare che questi saranno disponibili per il pubblico nella versione no brand e in più varietà.

Expert presenta il suo nuovo volantino che non ha eguali: i prezzi sono ai minimi storici

Se state cercando uno smartphone, potete tranquillamente aprire il volantino di casa Expert. Questo permette infatti di ottenere i dispositivi mobili migliori del momento a prezzi nettamente più bassi rispetto al mercato e al suo andamento attuale.

Fino al prossimo 23 luglio gli utenti potranno inoltre avere una grande agevolazione in merito alla rateizzazione. Ogni finanziamento potrà beneficiare infatti di TAN e TAEG allo 0%.

Oltre a tanti elettrodomestici e soprattutto alla mobilità sostenibile, potete trovare il nuovo Xiaomi Redmi Note 9 Pro ad un prezzo di soli 299 € con caratteristiche davvero è proprio top. Segue poi Samsung con la sua linea che vede Note 10 Lite e 449 €, Galaxy S20 a 749 € e A51 a 299 euro.