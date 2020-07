Esselunga: prezzi incredibili solo oggi battono Euronics ed Expert

Tutti gli utenti che adorano i prezzi bassi, possono sfruttare il catalogo Esselunga per questa settimana. Ci sono tantissime offerte dedicate al mondo della tecnologia a cui tutti possono accedere ai prezzi più bassi in assoluto. Su tutti i punti vendita sparsi in giro per l’Italia la promozione scade entro il prossimo 22 luglio 2020.

La campagna promozionale è partita, e in questo caso sembra che Esselunga abbia attivato una promozione esclusiva presso i negozi fisici. I prodotti sono pertanto disponibili a prezzi molto più bassi del normale ma non sul sito ufficiale. Tutti gli articoli che vedrete saranno indicati ad un prezzo esclusivo ma fino ad esaurimento scorte.

Volantino Esselunga: i prezzi bassissimi sono da cogliere al volo

Ci sono tantissimi i prezzi ridotti al minimo sul nuovo volantino Esselunga, anche se a risaltare è il lato tecnologia. Ad esempio ecco Samsung Galaxy A30s ad un prezzo di soli 179 €, i quali permetteranno di ottenere uno dei migliori dispositivi sul mercato della fascia medio bassa.

Questo smartphone è dotato infatti di caratteristiche davvero ottime, come 6,4″ di display super AMOLED, 128GB di ROM e 4GB di RAM. La fotocamera racchiude un sensore da 16 megapixel dotato di quattro sensori posti sul lato posteriore. Avrete inoltre una durata strepitosa, con ben 4000 mAh di batteria. La garanzia ovviamente avrà una durata di 24 mesi che potrete esercitare sempre presso il negozio dove effettuare l’acquisto. Il dispositivo verrà venduto nella sua versione no brand.