Euronics: offerte top sugli smartphone, prezzi strepitosi per tutti

Euronics sta dimostrando ancora una volta di essere una delle catene migliori sul territorio italiano. Durante gli ultimi mesi i suoi volantini sono stati i migliori per prezzi e soprattutto per disponibilità di merce. Per quanto riguarda l’ultimo lanciato, sembra che il socio Dimo abbia mostrato situazioni davvero molto interessanti. In questo caso infatti ci sono diverse offerte che gli utenti possono sfruttare soprattutto nel mondo della tecnologia, ma solo all’interno dei negozi fisici.

I prezzi che troverete infatti sul volantino non varranno sul sito online. Oggi è l’ultimo giorno nel quale potete sfruttare le grandi offerte, le quali permettono a tutti di avere anche a disposizione la possibilità di acquistare senza interessi. Nel momento in cui doveste decidere di rateizzare il tutto, ecco TAN e TAEG allo 0%. Ciò significa che non ci saranno interessi sulle vostre rate anche se bisogna superare una determinata soglia di spesa.

Tutti avranno inoltre l’opportunità di ottenere gratuitamente un set di pentole Tognana con valore di 199 €. Ciò sarà possibile solo se spenderete in maniera cumulativa più di 499 €. Sono esclusi da questa promozione tutti i prodotti Apple, servizi digitali, abbonamenti e consolle da gioco.

Euronics, è l’ultimo giorno per usufruire degli sconti del volantino

Ancora per poche ore potrete sfruttare le grandi promozioni di Euronics sul suo ultimo volantino. Qui ci sono tanti smartphone delle migliori case produttrici, i quali possono finire direttamente nella vostra tasca ad un prezzo nettamente più basso del solito.