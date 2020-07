Euronics: offerte fantastiche battono sia Unieuro che MediaWorld

Le grandi offerte di Euronics continuano, ed in questo caso pare che uno dei soci, per la precisione Dimo, abbia deciso di lanciare una campagna promozionale molto interessante. Questa sarebbe veramente piena di offerte da beccare al momento, proprio per non lasciarsele scappare. In questo caso saranno tantissimi gli utenti che riusciranno a risparmiare su ogni loro acquisto effettuato ma solo ed esclusivamente nei negozi fisici.

Fino al prossimo 15 luglio ecco infatti la grande offerta di Euronics, la quale all’interno dei punti vendita permette uno sconto totale sui tassi di interesse. Sarà infatti presente il Tasso Zero in 10 mesi, con TAN e TAEG allo 0% fissi, ottenibile su ogni acquisto al superamento di una determinata soglia di spesa.

Sono tante le offerte che potete prendere al volo, le quali permettono di ricevere gratis il set di pentole prodotto da Tognana con valore effettivo di 199 euro. La condizione è che vengano spesi anche in maniera cumulativa più di 499 €. Sono esclusi da questa promozione tutti i prodotti di casa Apple, le consolle da gaming, ricariche, abbonamenti e tutti i servizi digitali.

Volantino Euronics, i grandi sconti sono arrivati proprio a luglio

Soprattutto nella sezione smartphone potrete trovare tantissime offerte, come ad esempio quelle sulla gamma Samsung Galaxy. Il top di gamma S20 ad esempio è presente a 799 € in versione no brand e con 24 mesi di garanzia. Troverete però tanti altri prodotti appartenenti agli altri brand di smartphone che vanno per la maggiore.