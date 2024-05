Delta Arriva su iPad: nuove frontiere per gli Emulatori su iOS

Gli emulatori per dispositivi iOS hanno avuto un vero e proprio boom di recente. Questo grazie ad un’espansione significativa con l’arrivo di AltStore PAL, oltre che con l’annuncio imminente del popolare emulatore Delta anche per iPad. Riley Testut, lo sviluppatore dietro questi progetti, ha annunciato infatti che Delta sarà presto disponibile coloro che posseggono un iPad attraverso la prossima importante versione 1.6 dell’app.

Attraverso un post pubblicato suThreads, Testut ha condiviso i dettagli sul punto in cui si trova il progetto al momento. Inizialmente, lo sviluppatore ha dato priorità a Delta per iPhone a causa del piano originale di lanciare l’app solo nell’Unione Europea con AltStore PAL, che non supportava allora l’iPad. Il cambiamento delle regole dell’App Store da parte di Apple, per il DMA, che ora consente la pubblicazione degli emulatori ha accelerato il tutto. Lo sviluppatore si è quindi concentrato sul porting dell’app anche sul famoso tablet con iOS.

Dopo l’emulatore su iPad anche la modalità multigiocatore con più device

Per quanto “detto” da Testut, i lavori sono in fase avanzata. Le skin del controller stanno per essere completate e alcuni bug minori sono quasi del tutto risolti. Un breve video condiviso dallo sviluppatore mostra come l’app sfrutti tutto lo schermo dell’iPad e come questa supporti anche la funzione Split View. Con quest’ultima gli utenti potranno darsi al multitasking più sfrenato. Attualmente, in realtà, la versione per iOS di Delta è già funzionante sull’iPad. La versione nativa per iPadOS, però, promette un’esperienza di gran lunga migliore ed integrata con le funzionalità del tablet Apple.

Lo sviluppatore ha anche ha svelato i suoi piani per portare sull’app la funzionalità multigiocatore. Se riuscisse nel suo intento si potrebbe giocare da dispositivo a dispositivo. Si presume che questa opzioni possa arrivare dopo che sarà conclusa la versione per iPad e che questa venga rilasciata. Attualmente, il multiplayer in Delta consente di giocare su un singolo dispositivo, con la possibilità di utilizzare AirPlay per giocare su una TV. Con la modalità implementata si apriranno invece nuove opportunità per divertirsi insieme in modo molto più semplice e divertente.