Arriva una notizia che tutti gli utenti Iliad aspettavano da tempo; la compagnia è pronta a lanciare la propria offerta per la linea fissa. Le indiscrezioni in merito circolano ormai da mesi ma il 7 luglio 2020 è arrivata l’ufficialità. La compagnia telefonica virtuale, costola distaccata del colosso delle comunicazioni francese, ha sterro un accordo con Open Fiber per creare la propria rete a banda larga.

La rete di Open Fiber, già scelta anche da Sky per la creazione della propria rete Wi-Fi, sfrutta la tecnologia FTTH che permette di raggiungere fino ad un Gigabyte di velocità; questa nuova iniziativa rientra nel progetto Odissea 2024, Iliad sta infatti cercando di creare una rete “ibrida” sia per la linea fissa che per i servizi da mobile.

Iliad: la collaborazione con Open Fiber

L’amministratore delegato di Iliad, Benedetto Levi, ha dichiarato in merito all’accordo : “Iliad ha portato trasparenza, semplicità e chiarezza nel mondo della telefonia costruendo un rapporto solido e di fiducia con i propri utenti. Sono valori che i nostri utenti ci chiedono di portare anche nel segmento della rete fissa. La domanda crescente di connettività degli ultimi mesi ci ha spinto ad accelerare i tempi d’ingresso nel segmento del fisso e la partnership con Open Fiber costituisce il primo passo in questa direzione.”

Non si sa ancora molto sui costi del servizio o su la data di lancio; tuttavia, considerando la partnership con Open Fiber si potrebbe pensare ad un lancio simile a quello di SKY Wi-Fi che dovrebbe raggiungere almeno 271 città d’Italia.