Da due settimane Sky ha mostrato al pubblico ed agli addetti ai lavori la grande novità dell’estate. La piattaforma satellitare, attiva nel nostro paese dal lontano 2004, ha completato la sua trasformazione in una media company. La compagnia, infatti, si impegna ora in prima persona nel campo della telefonia fissa, lanciando una sfida a TIM, Vodafone e WindTre.

Sky WiFi, queste sono le prime promozioni per la Fibra Ottica

Le reti telefoniche della media company saranno riconosciute attraverso il nuovo brand chiamato Sky WiFi. L’obiettivo del neonato provider è quello di competere già da subito ad armi pari con le promozioni garantite da TIM, Vodafone o WindTre.

Sono tre le offerte principali del gestore. In prima battuta troviamo la promozione Fibra 100%. Quest’iniziativa al prezzo di 29,90 euro ogni mese garantisce consumi illimitati per la navigazione internet con velocità della Fibra Ottica più telefonate a consumo. L’attivazione è a costo zero ed i primi tre mesi saranno anch’essi gratuiti.

In alternativa a questa offerta è possibile attivare la promozione Fibra 100% con Ultra WiFi. Soglie e servizi di tale iniziativa sono del tutto simili a quella precedente. Il costo leggermente superiore di 32,90 euro è giustificato dalla presenza di WiFi extender utili per portare il segnale della rete internet in aree remote del proprio appartamento.

L’offerta più completa di Sky WiFi è però Fibra100% con Ultra Wifi + Voce Unlimited. Il prezzo in questo caso sarà di 37,90 euro. Oltre ai servizi di cui prima, infatti, gli utenti con questa promozione avranno anche telefonate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili.