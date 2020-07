Durante i primi mesi dell’anno vi abbiamo parlato a lungo della novità che Vodafone ha previsto per quanto concerne le sue operazioni di ricarica. Seguendo una linea comune anche con altri gestori, tra cui TIM ed il nuovo brand WindTre, anche il provider inglese ha introdotto sul mercato un nuovo metodo per l’acquisto di credito residuo.

Vodafone, arrivano le Giga Ricariche anche con tagli da 20 euro

La nuova operazione di ricarica prevista da Vodafone è quella delle Giga Ricariche. In una serie di punti vendita Sisal e Lottomatica sul territorio italiano, dallo scorso inverno gli utenti possono acquistare tale nuovo taglio di ricarica nel formato da 5 e da 10 euro.

Proprio in questi giorni, Vodafone ha lanciato un’ulteriore novità per gli abbonati. Le Giga Ricariche, infatti, saranno presenti anche nel taglio da 20 euro. Il meccanismo sarà del tutto simile a quello già previsto. A fronte di una spesa di 20 euro, gli abbonati riceveranno 19 euro utili come credito residuo con un euro extra che sarà necessario per il riscatto di un regalo.

Tutti gli utenti che scelgono le Giga Ricariche infatti avranno a loro disposizione 3 Giga internet. Il traffico dei 3 Giga si aggiunge alla quota utile per la connessione web già disponibile con la propria ricaricabile. La soglia aggiuntiva sarà presente per trenta giorni dall’avvenuta operazione di ricarica.

Ricordiamo che, dinanzi ad alcune critiche da parte del pubblico, oggi la scelta tra ricariche standard e Giga Ricariche è del tutto libere. Nei punti vendita, gli abbonati potranno optare in base alle loro esigenze su uno di questi due modelli.