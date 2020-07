Vodafone: due soluzioni in 5G con 50GB per gli ex utenti

La trafila di Vodafone è stata davvero molto semplice, soprattutto perché non c’erano troppi gestori da tenere a bada. In questo momento questo provider risulta sicuramente il più preso in considerazione non solo in Italia ma anche a livello europeo. In tutto il continente detiene infatti la rete 4G più estesa in assoluto, con grandi riscontri in varie nazioni. Tutti coloro che però hanno riscontrato un po’ di risparmio presso altre case telefoniche, hanno scelto di scappare via.

E’ questo infatti l’esempio nel caso di Iliad, nuovo gestore che è riuscito a portare via a Vodafone un numero di utenti davvero enorme. L’obiettivo di Vodafone dunque in questo momento è quello di recuperare utenti, soprattutto con il lancio di due offerte incredibili. Queste sono dedicate a tutti gli ex clienti, i quali potranno quindi sfruttare l’occasione per rientrare a far parte del miglior gestore in circolazione.

Vodafone, le migliori offerte arrivano per riportare a casa tutti gli ex utenti scappati via

Vodafone Special 50 Digital Edition, versione 1

Minuti illimitati verso tutti gli utenti anche all’estero

SMS illimitati verso tutti

50 GB di traffico dati fino alla velocità massima del 5G

di traffico dati fino alla velocità massima del 5G 7 euro per ogni mensilità

per ogni mensilità Offerta disponibile ora per tutti i clienti Iliad, Fastweb, Daily PosteMobile e operatori di tipo virtuale. Sono escusi esclusi ho. Mobile, Kena Mobile e CoopVoce.

Vodafone Special 50 Digital Edition, versione 2