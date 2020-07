WindTre già nel corso del mese di giugno ha dimostrato di avere grandi e speciali occasioni sia per il pubblico dei nuovi clienti sia per tutti coloro che già hanno una scheda SIM attiva. Con il pieno arrivo dell’estate, il provider aumenta ancora di più le proposte per gli utenti. In linea con le precedenti occasioni, il gestore garantisce un’iniziativa davvero molto speciale per quanto concerne la connessione internet.

WindTre, come attivare 100 Giga su una nuova SIM a costo da ribasso

Una delle proposte migliori dell’estate per WindTre è la Cube Large Summer Easy Pay. Questa offerta si rivolge a tutti gli abbonati che già hanno una SIM attiva con conseguente piano ricaricabile associato.

I clienti di WindTre con Cube Large Summer Easy Pay potranno attivare una seconda scheda SIM associata alla propria utenza e ricevere 100 Giga per navigare in internet su smartphone, tablet o altro genere di dispositivo mobile. Il prezzo dell’offerta si attesta sui 9,99 euro, con uno sconto netto di 3 euro (12,99 euro il costo di listino) garantito dalla formula Easy Pay.

Gli abbonati che scelgono questa promozione dovranno quindi attivare il metodo di ricarica automatica con fatturazione da carta di credito o conto corrente.

La promozione Cube Large Summer Easy Pay sarà attiva per 24 mesi dal momento della sottoscrizione. I 100 Giga utili per la navigazione internet potranno essere utilizzati sotto rete 4G ed anche 4,5G. La soglia per la connessione, come ovvio, sarà rinnovata di mese in mese a meno di richiesta di disdetta da parte del cliente.