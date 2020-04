L’operatore WindTre, nato dall’unione tra Wind e 3 Italia, mira a tenere testa ai suoi rivali e a invogliare quanti più utenti a procedere con l’acquisto di una nuova SIM, effettuando o meno il trasferimento del numero dal precedente gestore. A tal proposito lancia una vasta gamma di offerte che non lasciano indifferenti i clienti che necessitano di quantità molto alte di Giga di traffico dati. La tariffa WindTre Unlimited con Easy Pay, ad esempio, soddisfa anche i più esigenti proponendo soglie illimitate di minuti, SMS e Giga di traffico dati alla massima velocità.

WindTre Unlimited con Easy Pay: come attivare l’offerta!

La tariffa WindTre Unlimited con Easy Pay può essere richiesta da tutti i nuovi clienti del gestore, i quali possono attivarla contattando il rivenditore più vicino, che permetterà di ricevere a casa la nuova SIM. WindTre, tramite la sua promozione, offre la possibilità di ottenere ogni mese: minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e Giga illimitati alla massima velocità.

Per poter usufruire dei seguenti servizi è previsto un costo di rinnovo non del tutto economico, pari a 29,99 euro al mese. I clienti dovranno saldare la spesa necessariamente tramite una delle modalità di pagamento indicate dal gestore, quindi:

carta di credito

conto corrente

carta conto

I nuovi clienti WindTre che non possono sostenere la spesa tramite una delle modalità appena indicate hanno tempo fino al 4 Maggio 2020 per richiedere la versione Unlimited 200 Special Edition. Quest’ultima, pur offrendo soglie più basse di SMS e Giga, permette di affrontare i pagamenti tramite credito residuo.