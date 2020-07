Aspettare le nuove stagioni delle proprie serie TV preferite può diventare difficile, soprattutto quando i tempi di attesa si allungano a causa di imprevisti vari. Netflix ed i suoi abbonati questo lo sanno bene, ma purtroppo in questo momento la suddetta situazione non è dipesa direttamente dal colosso dello streaming, ma più che altro dai ritardi accumulati a causa del lockdown e della necessità di mettere al sicuro cast e troupes occupati nelle varie produzioni. Proprio per tale motivazione le domande inerenti ad Elite, Riverdale, Black Mirror e Suburra sembrano essere incessanti: scopriamo cosa sappiamo in merito.

Riverdale, Elite, Suburra e Black Mirror: tutte le novità sulle serie più attese

Le nuove stagioni dei suddetti telefilm usciranno quanto prima sul catalogo di Netflix nonostante i problemi prima citati. Le troupes ed i vari cast sono tornati all’opera per garantire la continuità degli show e della loro storia sebbene ancora non siano state dichiarate le date d’uscita ufficiali.

Stando alle prime indiscrezioni Elite, Black Mirror e Riverdale riprenderanno con le loro nuove stagioni a partire dal prossimo anno mentre Suburra potrebbe giungere in autunno. Attualmente a Roma, infatti, sono in atto le ultimissime riprese per la produzione originale Italiana, la quale vedrà una conclusione finale dopo svariati mesi di attesa.

Si spera che nei mesi a venire Netflix rilascerà qualche conferma in più in merito a questi titoli così da rispondere alle tanto forsennate domande degli spettatori più temerari. Per maggiori informazioni sulle nuove uscite, invece, vi consigliamo la nostra ultima guida.