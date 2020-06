Luglio è letteralmente alle porte e, come ogni mese, Netflix si prepara ad aggiornare il tuo immenso catalogo aggiungendo nuovi contenuti. Sono davvero tante le serie TV, i film e gli anime che approderanno su Netflix nel corso delle prossime settimane, pensati per soddisfare i gusti di tutti gli utenti ed assicurare loro una buona dose di intrattenimento e divertimento. A seguire, il calendario con tutti i contenuti in arrivo sulla piattaforma di contenuti in streaming più famosa al mondo.

SERIE TV ORIGINALI NETFLIX

1 LUGLIO

Deadwind (stagione 2)

2 LUGLIO

Mystic Pop-up Bar

Warrior Nun

3 LUGLIO

Il Club delle Babysitter

Le ragazze del centralino (stagione 5, parte 2)

Ju-On Origins

4 LUGLIO

HOOK

5 LUGLIO

The Underclass

8 LUGLIO

Stateless (miniserie)

The Protector (stagione 4)

15 LUGLIO

Oscuro Desiderio

17 LUGLIO

31 LUGLIO

The Umbrella Academy (stagione 2)

FILM ORIGINALI NETFLIX

1 LUGLIO

Sotto il sole di Riccione

3 LUGLIO

Desesperados

10 LUGLIO

The Old Guard

24 LUGLIO

Offerta alla Tormenta

The Kissing Booth II

FILM

1 LUGLIO

Atto di Forza

Bad Boys II

Dream House

Eurotrip

Geronimo

Happy Old Year

Il colore del crimine

Il Figlio di Chucky

Il Codice da Vinci

In punizione

Latin Lover

Le 12 fatiche di Asterix

Mickey Occhi Blu

Nemiche Amiche

The Big Sick

Traffik

Troll Hnter

Tu, io e Dupree

Week-end di Terrore

5 LUGLIO

Libera Uscita

7 LUGLIO

Puzzle

20 LUGLIO

Colpi da maestro

Jack e Jill

ANIME

1 LUGLIO

5 cm al secondo

Akame ga Kill! (Stagione 1)

InuYasha – Nuove stagioni

The Tatami Galaxy (Stagione 1)

9 LUGLIO

Japan Sinks: 2020 (Stagione 1)

DOCUMENTARI

1 LUGLIO

Maradonapoli

Unsolved Mysteries

8 LUGLIO

Mucho Mucho Amor: La leggenda di Walter Mercado

17 LUGLIO

Padre, Soldato, Figlio