Il campionato di Serie A di calcio vedrà oggi, sabato 4 luglio, 3 partite che daranno vita alla trentesima giornata del calendario del massimo campionato Italiano. Sarà possibile vedere le tre partite odierne sulle piattaforme Sky e DAZN. Aprirà le danze un attesissimo derby tra Juventus e Torino che sarà visibile su Sky Sport Serie A con inizio alle ore 17.15. La Juventus mira a consolidare il vantaggio sulle inseguitrici in una partita in cui il caldo potrà giocatore un fattore determinante.

Il secondo incontro in programma vedrà affrontarsi Sassuolo e Lecce. I salentini sono alle disperata ricerca di punti in quanto, attualmente, occupano il terzultimo posto della classifica. La partità sarà visibile su Sky Sport Serie A con fischio d’inizio alle 19.30. Il terzo ed ultimo incontro in programma vedrà affrontarsi Lazio e Milan. Entrambe le squadre devono cercare la vittoria, la Lazio per restare in scia della Juventus in attesa dello scontro diretto che si giocherà tra poche settimane, il Milan per tentare di acciuffare un posto in Europa per la prossima stagione. La partita sarà visibile su DAZN con fischio d’inizio alle ore 21.45. Il resto della trentesima giornata si giocherà domenica, per maggiori informazioni su orari, gare in programma e dove vederle seguiteci qui su tecnoandroid.it, ogni giorno vi mostreremo tutti i dettagli della giornata di campionato in calendario.

Sabato 4 luglio

Juventus-Torino Sky Sport Serie A ore 17.15

Sassuolo-Lecce Sky Sport Serie A ore 19.30

Lazio-Milan DAZN ore 21.45