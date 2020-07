Esselunga nasconde una promozione davvero indescrivibile, una campagna promozionale tramite la quale gli utenti possono decidere di acquistare l’ultimo Xiaomi Redmi Note 9 ad uno dei prezzi più bassi mai visti prima d’ora.

Il volantino attivo nel periodo corrente, esattamente in linea con quanto accaduto in passato parlando di offerte tech, può essere sfruttato solamente nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale. Gli utenti interessati all’acquisto, infatti, non potranno accedervi sul sito ufficiale, poiché comunque non rientra la possibilità di acquisto della tecnologia.

Volantino Esselunga: il risparmio è ormai di casa

L’offerta tech di Esselunga è prima di tutto caratterizzata dalla disponibilità esclusiva su un singolo modello, ciò sta a significare che il consumatore potrà acquistare solo ed esclusivamente lo Xiaomi Redmi Note 9.

Questi è uno degli ultimi best buy dell’azienda cinese, in quanto dotato di un buon display IPS LCD da 6.53 pollici con risoluzione FullHD+, un comparto fotografico composto da 4 sensori posteriori, nonché una batteria capientissima, oltre 5’020mAh.

Il prezzo finale di vendita è ovviamente ciò che rende lo Xiaomi Redmi Note 9 un best buy, a conti fatti l’utente ha la possibilità di spendere soli 179 euro per il suo acquisto. La versione attualmente disponibile è la 4/128, quindi con 4GB di RAM e 128GB di memoria interna; tutto viene commercializzato con garanzia legale della durata di 24 mesi, nonché ovviamente completamene sbrandizzato, ovvero tutti gli aggiornamenti verranno rilasciati direttamente dal produttore, non dall’operatore telefonico.