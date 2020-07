La presenza di Iliad nel campo della telefonia italiana rappresenta oramai una certezza assoluta. Il provider francese ha costruito una solida base di utenti, grazie alle promozioni low cost che coniugano prezzi bassi a soglie di consumo vantaggiose.

Iliad, eliminare per sempre i problemi per la connessione 4G

Anche se il grado di soddisfazione degli utenti verso Iliad è su livelli più che elevanti, alcuni abbonati continuano a segnalare alcune anomalie, relative soprattutto alla connessione internet. Il gestore, come risaputo, anche a causa della sua relativa giovane età non è ancora in grado di garantire copertura integrale del territorio italiano. Ciò comporta alcuni piccoli problemi, specie per la navigazione sotto rete 4G

Gli utenti, in questi mesi, hanno imparato a fare di necessità virtù ed hanno scoperto un metodo che potrebbe essere utile in caso di piccoli problemi per la connessione. E’ stato verificato, infatti, che in presenza di criticità per la navigazione sotto rete 4G, basta effettuare un downgrade alla tecnologia 3G – tramite le impostazioni del proprio smartphone – per tornare a navigare.

Il trucco si è dimostrato efficace nella maggior parte dei casi. Ovviamente, si è tenuto conto solo ed esclusivamente di problemi di connessione temporanei e di lieve entità. Per anomalie maggior resta fondamentale comunicare con l’assistenza di Iliad.

La soluzione definitiva ai problemi internet in casa Iliad arriverà appena entreranno in azione le prime antenne di proprietà del gestore. Primi segnali positivi potrebbero verificarsi già entro la fine dell’anno, probabilmente verso i mesi di ottobre e di novembre.