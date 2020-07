L’operatore virtuale di Vodafone ha dato il via ad una nuova iniziativa, una collaborazione con Deliveroo, uno dei noti servizi che permette di acquistare cibo online e riceverlo a domicilio. I clienti che effettueranno gli ordini tramite Deliveroo, dunque, alla consegna riceveranno anche una nuova SIM ho Mobile da attivare in un secondo momento, attraverso l’app ufficiale del low cost di Vodafone.

ho Mobile è solito proporre iniziative di questo genere, proprio qualche giorno fa, infatti, aveva dato inizio ad una collaborazione con la nota catena di supermercati Iper, offrendo ai clienti la possibilità di ricevere una SIM in regalo.

I fortunati potranno decidere di trasferire il loro numero dall’attuale operatore o richiedere una nuova linea. In base alla scelta effettuata potranno attivare una delle seguenti offerte: l’offerta ho. 5.99€, l’offerta ho. 9.99€, l‘offerta ho. 12.99€.

SIM ho Mobile in omaggio: quale offerta attivare!

I clienti che riceveranno la SIM ho Mobile in omaggio potranno scegliere e attivare una delle offerte attualmente disponibili. Nel caso in cui si decida di effettuare il trasferimento del numero è bene ricordare che sarà possibile richiedere soltanto la tariffa indicata dall’operatore.

Dunque, i clienti Iliad e MVNO che vorranno trasferire il loro numero a ho Mobile potranno richiedere l’offerta ho. 5.99€ e ricevere ogni mese: minuti illimitati, SMS illimitati e 70 GB di traffico dati in 4G Basic.

I clienti Kena Mobile e Daily Telecom, invece, potranno attivare la nuova offerta ho. 9.99€, che prevede: minuti illimitati, SMS illimitati e 50 GB di traffico dati in 4G Basic. La tariffa può essere richiesta anche dai clienti che decidono di attivare una nuova linea con ho Mobile.

E’ disponibile, inoltre, l’offerta ho. 12.99€ disponibile soltanto per i clienti Vodafone, WindTre, Tim e Very Mobile. In questo caso è possibile ricevere: minuti illimitati, SMS illimitati e 50 GB di traffico dati in 4G Basic.