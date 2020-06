L’operatore virtuale di Vodafone, ho Mobile, aveva da tempo fissato una data di scadenza per l’offerta ho. 8.99€, la quale è stata definitivamente sospesa e sostituita da una nuova tariffa. I clienti che decidono di attivare una nuova linea ho Mobile o richiedere il trasferimento del numero da Kena Mobile e Daily Telecom hanno ora a disposizione la nuova ho. 9.99€.

Nuova tariffa ho Mobile: ecco l’offerta dedicata ai clienti Kena e Daily Telecom e ai nuovi numeri!

La nuova offerta ho Mobile può essere richiesta attraverso il sito ufficiale o recandosi in uno dei punti vendita dell’operatore, sostenendo una spesa iniziale di 19,99 euro. I nuovi clienti possono usufruire di contenuti che non presentano alcuna differenza rispetto alla tariffa precedentemente presente in listino; anche in questo caso, infatti, è possibile ricevere mensilmente:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

SMS illimitati verso tutti i numeri

50 GB di traffico dati in 4G Basic

A subire delle modifiche è il costo previsto per il rinnovo che passa da 8,99 euro al mese a 9,99 euro al mese. ho Mobile continua a includere nel prezzo i servizi extra e a tutelare i suoi clienti dalle spese impreviste. Infatti, permette di usufruire gratuitamente del servizio di avviso e trasferimento di chiamata; del servizio di navigazione hotspot e dell’sms ho. chiamato.

L’attivazione, come già anticipato, può essere effettuata tramite modalità differenti. I nuovi clienti possono recarsi in uno dei punti vendita; prenotare la nuova SIM online e ritirarla in edicola o effettuare l’acquisto online e riceverla tramite corriere. In questi ultimi casi sarà possibile attivare la SIM tramite videochiamata in un secondo momento.