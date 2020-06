Gli ultimi tempi si sono rivelati particolarmente agitati in termini di notizie: il mondo della tecnologia si trova, infatti, suddiviso in due fazioni che vedono da una parte gli utenti interessati alle novità e dall’altra il gruppo di persone che, invece, è spaventata dallo stesso avanzamento tecnologico. Non è un mistero, infatti, che nei mesi passati siano nate parecchie discussioni in merito al 5G e ai potenziali pericoli che lo stesso potrebbe apportare nella vita quotidiana, facendo tornare in voga anche un secondo discorso ossia quello delle radiazioni prodotte dagli smartphone.

Radiazioni smartphone: cosa indicano, sono pericolose?

La scienza ha più volte messo a tacere le fake news grazie alle sue fonti attendibili, ciononostante vi sono ancora degli utenti impauriti. Sebbene sia vero che gli smartphone producano radiazioni, è da considerare che queste emissioni sono di tipo non ionizzante e dunque non producono alterazioni del DNA umano.

Utilizzate uno smartphone è sicuro fin quando, lo stesso, non supera il limite del valore SAR fissato a 2 watt per chilogrammo. Vista l’occasione, dunque, vi elenchiamo una serie di modelli a norma che contano un valore alto ma pursempre legale e sicuro: