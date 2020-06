Nelle scorse settimane, Xiaomi ha presentato ufficialmente Mi Band 5. Il produttore Cinese ancora una volta si conferma attento a realizzare un device dalle elevate caratteristiche e dal prezzo estremamente contenuto.

La smartband in madrepatria infatti è venduta al prezzo di 189 renminbi senza NFC e 229 renminbi per la versione con NFC che al cambio diretto sono circa 23 e 28 euro. Ovviamente le varianti internazionali non potranno contare su questi prezzi, considerando le varie tassazioni nazionali.

Tuttavia, grazie ad un Tweet pubblicato dall’utente Sudhanshu1414 possiamo scoprire il prezzo di Mi Band 5 in Europa.

Ecco quanto costerà Xiaomi Mi Band 5 in Italia

Xiaomi Mi Band 5 will cost €39.99 in Europe.#MiBand5 pic.twitter.com/lmoSh8OSdm — Sudhanshu (@Sudhanshu1414) June 27, 2020

Il prezzo di lancio sembra fissato a 39.99 euro. Si tratta di un cifra assolutamente in linea con la generazione precedente e conferma ancora una volta la politica low-cost di Xiaomi. Infatti, il prezzo è veramente vantaggioso per le feature che offre la smartband.

Il debutto ufficiale di Mi Band 5 avverrà a luglio, anche se al momento non c’è una data precisa. Purtroppo, la versione europea sarà priva della connettività NFC. Il leaker infatti ha confermato con un tweet successivo che Xiaomi ha optato per questa scelta. Si tratta di un vero peccato in quanto la possibilità dei pagamenti contactless attraverso la smartband era molto allettante.

Tuttavia, le feature di Mi Band 5 faranno presto dimenticare la mancanza dell’NFC. Per i possessori di Xiaomi Mi Band 4, possiamo indicare sette buoni motivi per effettuare l’upgrade. Tra queste spiccano il display più grande ora da 1.2 pollici ad alta leggibilità. Anche il sistema di rilevamento delle attività è stato implementato per riconoscere fino a undici attività.