Negli ultimi mesi, grazie alle molteplici campagne di sensibilizzazione, l’intero pianeta, ed in particolare l’Italia, si è avvicinato sempre più al tema della mobilità sostenibile. In tutto il mondo, infatti, milioni di persone hanno deciso di sostituire automobili e mezzi pubblici con monopattini elettrici, monoruota e biciclette con pedalata assistita. Anche Google, quindi, ha deciso di abbracciare le tematiche trattate negli ultimi tempi. Con il nuovo aggiornamento di Maps, infatti, sono stati introdotti percorsi più precisi e meno difficili per coloro che decidono di spostarsi con uno dei mezzi eco-sostenibili sopracitati. Scopriamo quindi di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Google Maps supporta la Mobilità Sostenibile: ecco le novità

Già da tempo, ormai, Maps offre ai suoi utenti percorsi alternativi per spostarsi facilmente in bicicletta. Con le novità che verranno introdotte nei prossimi mesi, però, Google permetterà di inserire all’interno dello stesso tragitto spostamenti con mezzi privati e con mezzi pubblici. Cosi facendo, quindi, Maps ci permetterà di raggiungere determinati posti in un meno tempo, sfruttando quindi le varie combinazioni di trasporto possibili.

All’interno dell’app aggiornata, quindi, sarà anche possibile ottenere maggiori informazioni sui servizi di bike sharing presenti in zona e sulle stazioni di servizio che permettono di ricaricare bici e monopattini.

Le novità, però, non finiscono qua. Google, infatti, ha intenzione di stravolgere e rimodernare il layout grafico di Maps. Secondo alcuni leaks apparsi online, infatti, Google Maps sta lavorando su una nuova barra di ricerca, più arrotondata e con un logo al suo interno completamente nuovo. Restate connessi per scoprire la data di rilascio del prossimo update.