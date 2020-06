Secondo quanto trapelato da una recente certificazione, il prossimo Samsung Galaxy, più precisamente il modello Galaxy M31 S, avrà una batteria davvero da urlo.

Stiamo parlando di ben 6.000 mAh, probabilmente una delle più alte batteria di cui abbiamo parlato dell’ultimo periodo. A rivelare la notizia è stata TÜV Rheinland. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Il Samsung Galaxy M31 S avrà una batteria da 6.000 mAh

Nelle ultime ore il Galaxy M31 S è tornato a far parlare di sé, la scheda tecnica fornita qualche giorno fa da GeekBench si è arricchita di preziosi dettagli che potranno far felici tutti i fan del colosso sud coreano. La fonte è TÜV Rheinland, che riporta come lo smartphone sarà dotato di una batteria da ben 6.000 mAh. Galaxy M31 S sembra dunque avere tutte le carte in regola per diventare il nuovo battery-phone dell’azienda coreana, che già con il predecessore M30 S aveva piacevolmente sorpreso.

Come anticipato precedentemente, negli ultimi giorni GeekBench ha fornito una presunta scheda tecnica del dispositivo. Quest’ultimo dovrebbe montare un processore proprietario di Samsung, un Exynos 9611 con 6 GB di memoria RAM e 64 o 128 GB di memoria interna. Sul lato posteriore dovremmo trovare una quadrupla fotocamera con sensore principale ISOCELL Bright GW1 da 64MP.

Monterà, ovviamente, il sistema operativo più recente, ovvero Android 10 e, come ampiamente anticipato precedentemente, una batteria da ben 6.000 mAh. Al momento non abbiamo ulteriori indiscrezioni in merito alle tempistiche di lancio, ma sicuramente le avremo nelle prossime settimane, restate quindi connessi!. Vi ricordo che il modello precedente, il Galaxy M31 è disponibile sulla piattaforma di e-commerce Amazon al prezzo scontato di 260 euro.