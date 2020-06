Amazon ha lanciato la Fashion Week, una settimana di sconti ed offerte su capi d’abbigliamento e accessori. A differenza dei Prime Days, questa iniziativa riguarda i soli prodotti Fashion, che possono in questi giorni essere acquistati a prezzi dimezzati o più, dal momento in cui gli sconti arrivano – in alcuni casi – a superare il 70%. Si tratta di una buona occasione per acquistare quei jeans che da tempo avevi nel tuo carrello, ma che hai preferito non acquistare ancora, nella speranza di vederli in offerta ed acquistarli ad un prezzo più conveniente.

Amazon Fashion Week, tutta la moda in offerta!

E così, inaspettatamente, il colosso dell’e-commerce lancia una grande iniziativa che renderà contenti gli amanti della moda. La Fashion Week ha inizio oggi, lunedì 22 giugno, terminerà il prossimo 28 giugno e mette a disposizione degli utenti numerosi prodotti in sconto. Sono coinvolti sia i prodotti delle grandi marche, come Levi’s, Puma, Boss, Calvin Klein, Vans, Tommy Hilfiger, Crocs, Michael Kors, Samsonite e chi più ne ha più ne metta, che i brand Amazon, come Find., Iris & Lilly, Amazon Essentials e The Drop.

I prodotti in sconto sono davvero tantissimi: jeans, magliette, camicie, abiti, costumi da bagno, felpe, sneakers, borse, orologi, decolleté, zaini, valigie, pigiami, intimo… ce n’è davvero per tutti i gusti e per tutte le età. Alcune offerte potrebbero però essere disponibili solo per un periodo di tempo limitato, per cui consigliamo di dare spesso qualche occhiata alla pagina Amazon dedicata alla Fashion Week per scoprire le offerte del giorno e capire se c’è qualcosa che possa interessarvi. Buon shopping a tutti!