L’operatore virtuale PosteMobile ha deciso di prorogare nuovamente la disponibilità delle offerte denominate Creami Style, WeBack e WOW 10 GB disponibili online.

La proroga questa volta è fino al 30 giugno 2020, salvo ovviamente ulteriori proroghe nelle prossime settimane. Ricordiamoci un’altra volta cosa prevedono e soprattutto il prezzo.

PosteMobile proroga le proprie offerte Creami

Partiamo subito dalla Creami WOW 10 GB che permette di attivare il piano tariffario ricaricabile Creami neXt 1 al costo promozionale di 4.99 euro al mese invece che 10 euro al mese. Quest’ultimo comprende credit illimitati per chiamate ed SMS verso tutti i numeri nazionali do rete mobile e rete fissa e 10 Giga. L’offerta è acquistabile, come le altre, esclusivamente online da tutti i nuovi clienti che richiedono una nuova SIM, dal costo di 20 euro con 10 euro di traffico incluso.

Continua fino al 30 Giugno 2020 anche l’offerta solo online denominata Creami Style, che comprende 500 credit per minuti ed SMS e 5 Giga di traffico dati, il tutto al costo di 5 euro al mese. Quest’ultima è attivabile, come la precedente, solamente dai nuovi clienti, sia in portabilità o che richiedono l’attivazione di un nuovo numero. Con Creami Style, se si esauriscono i Giga inclusi nel piano, è possibile attivare l’opzione 5 Giga Extra al prezzo di 1 euro in più al mese.

Prorogata anche la Creami WeBack che comprende credit illimitati per chiamate ed SMS e 50 Giga di internet in 4G al costo di 9.99 euro al mese. L’offerta è attivabile online solo per i nuovi clienti, sia per l’attivazione di un nuovo numero che per la portabilità da altro operatore. L’offerta comprende anche un meccanismo di rimborso che prevede l’erogazione di 1 euro bonus ogni 10 Giga di traffico dati non utilizzato. Per scoprire maggiori informazioni o per attivare una di queste offerte visitate il sito ufficiale dell’operatore.