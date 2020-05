L’operatore virtuale PosteMobile non guarda in faccia nessuno e proroga nuovamente le proprie offerte denominate Creami WeBack e Creami Style fino al prossimo 3 giugno 2020.

Vi ricordo che la Creami WeBack permette di ottenere dei bonus sui GB non utilizzati, come tutte le volte precedenti. Ricordiamoci insieme cosa offrono entrambe.

PosteMobile proroga nuovamente la Creami Style e la Creami WeBack

Partiamo subito dalla Creami Style, che comprende 500 credit per minuti ed SMS e 5 Giga di traffico dati a soli 5 euro al mese con la possibilità di attivare per due volte l’opzione 5 Giga Extra con un 1 euro spesa in più al mese, per un massimo dunque di 15 Giga mensili al prezzo di 7 euro. La seconda offerta, la Creami WeBack invece offre credit illimitati per minuti ed SMS e 50 Giga di traffico dati in 4G al prezzo di 9.99 euro al mese.

Come anticipato precedentemente la Creami WeBack prevede un meccanismo di bonus tramite il quale è possibile ricevere ogni mese 1 euro di ricarica telefonica bonus per ogni 10 Giga non utilizzati, con la possibilità così di ridurre la spesa mensile in base all’utilizzo di traffico dati. Se per esempio l cliente non utilizza tutti i 50 Giga disponibili nel suo bundle ma, ad esempio, solo 8 o 9 in un mese, alla fine riceverà 4 euro di ricarica telefonica e così via.

La ricarica bonus potrà essere impiegata per il rinnovo del piano, oppure come traffico nazionale o anche in roaming UE entro 60 giorni. Non è invece possibile impiegarla per il roaming extra UE o verso numerazioni non geografiche. Entrambe le offerte prevedono un costo di attivazione, se acquistate online, di 20 euro per la SIM con 10 euro di traffico incluso. La spedizione invece è gratuita. Per maggiori dettagli o per scoprire tutte le altre offerte disponibili, visitate il sito ufficiale dell’operatore.