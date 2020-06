WhatsApp offre già numerose funzionalità, ma ciò non significa che il servizio abbia già raggiunto il suo apice e che debba smettere di innovarsi e di innovare, anzi. Ci sono alcuni aspetti sui quali WhatsApp potrebbe lavorare al fine di garantire un servizio migliore, tra cui un maggior controllo della privacy e delle Chat silenziate.

A tal proposito, i ragazzi di WaBetaInfo hanno realizzato alcuni concept molto interessanti, che certamente migliorerebbero WhatsApp se queste funzionalità, un domani, fossero implementate. Essendo dei concept, infatti, ciò significa che queste funzionalità non esistono realmente in alcuna versione Beta della piattaforma di messaggistica, ma il team di WhatsApp potrebbe comunque prendere in considerazione l’idea di svilupparle.

WhatsApp, le funzionalità che vorremmo vedere arrivare sull’app

Anzitutto, i ragazzi di WaBetaInfo hanno pensato di introdurre una nuova opzione relativa alle impostazioni dell’Ultimo Accesso, ovvero “Nessuno tranne”, che permetterebbe di stabilire i soli contatti che saranno in grado di vedere quando è stato effettuato l’ultimo accesso in Chat.

In secondo luogo, la modalità Vacanza: quando attivata, questa modalità impedisce alle Chat archiviate silenziate di uscire dall’archivio ogni volta che arriva un nuovo messaggio. A ciò si accompagna la funzionalità Annuncio Vacanza. Quando attivata, WhatsApp invierà una notifica una sola volta al giorno all’utente ricordandogli che ci sono messaggi non letti dalle Chat archiviate. Un altro concept fa, invece, riferimento a tutte quelle Chat private o di gruppo silenziate, per le quali verranno disattivati i download automatici.

Infine, una funzionalità molto utile riguarderebbe la possibilità continuare ad ascoltare un messaggio vocale anche quando si passa ad un’altra Chat. Allo stato attuale, infatti, quando si avvia la riproduzione di un messaggio vocale, non si può passare ad un’altra Chat o la riproduzione verrà interrotta. Questa funzionalità potrebbe dunque essere molto utile quando si ha a che fare con messaggi vocali molto lunghi ed offre la possibilità di continuare ad ascoltarli anche se si risponde ad un altro messaggio.

E voi? Cosa pensate di queste funzionalità? Vorreste vederle arrivare su WhatsApp?