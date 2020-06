Netflix è sicuramente la piattaforma di streaming video più apprezzata in questo momento. La varietà di serie TV, film e documentari che propone è davvero ampia e gli utenti possono sbizzarrirsi come vogliono. Il lungo periodo di lockdown ha portato le persone a rimanere a casa tutto il giorno, e per questo molte serie Netflix hanno fatto addirittura record di ascolti. Come abbiamo detto prima, il materiale presente sulla piattaforma è davvero ampio, ma ci sono alcune serie che sono nettamente più seguite di altre, tra queste abbiamo: Elite, Black Mirror, Riverdale e Suburra. Scopriamo le ultime novità che riguardano queste serie.

Netflix: Elite, Black Mirror, Riverdale e Suburra, tutte le novità che stanno per arrivare

Iniziamo la carrellata di novità parlando di Elite: la serie spagnola, ambientata nella prestigiosa scuola di Las Encinas, si è fermata per ora alla terza stagione. A causa del COVID-19 le riprese purtroppo si sono interrotte, ma è quasi sicuro che assisteremo ad una quarta ed una quinta stagione con tanti nuovi personaggi.

Per quanto riguarda Black Mirror invece, la serie fantascientifica che ha stregato milioni di utenti probabilmente non tornerà a breve. Il motivo principale è che il produttore della serie ha altri progetti in mente, quindi il ritorno non è sicuro, almeno non in maniera imminente.

Invece, la serie Riverdale, che ha come protagonisti quattro ragazzi di nome Archie, Jughead, Betty e Veronica, dopo aver fatto un enorme successo tornerà con una quinta stagione. Le riprese si sono attualmente fermate causa COVID-19, ma riprenderanno a breve.

Finiamo la carrellata con Suburra: la serie crime italiana ha riscosso un grosso successo, non solo sul territorio italiano. Dopo due stagioni davvero avvincenti, la serie presenterà una terza stagione.