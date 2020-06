Il fantomatico e leggendario Surface Duo sembra che stia per arrivare realmente sul mercato. Microsoft, dopo anni di nulla e vuoto cosmico intervallati da qualche notizia in merito, sta finalmente pensando di rilasciare il dispositivo. Un dispositivo con due schermi molto più simile agli LG V50 ThinQ che a uno smartphone pieghevole.

Rimane comunque un’alternativa più solida e meno costosa di quest’ultimi, ma c’è da dire che negli anni, da quando le prime informazioni sul suddetto sono comparse, la tecnologia ha fatto passi da gigante. In ogni caso, Microsoft sembra che punterà proprio su queste caratteristiche chiave: produttività, solidità ed economicità.

Secondo alcuni leakster, il dispositivo arriverà sul mercato prima della presentazione dei Galaxy Fold 2 da parte di Samsung. Questo lascia poco margine di manovra quindi è molto probabile che questo arrivo sarà entro il mese di luglio e non oltre.

Microsoft Surface Duo

Non si sa molto su questo dispositivo. Apparentemente sembra che sia alimentato da uno Snapdragon 845, il processore top di gamma di due generazioni fa di Qualcomm. Questa specifica si basa su vecchi rumor quindi è possibile che in realtà Microsoft abbia deciso di aggiornarlo, ma per ora non si sa niente.

Per quanto riguarda il display, ci si aspetta due pannelli diversi da 5,6 pollici ciascuno e con una risoluzione per lato di 1.350 x 1.800. Difficile fare qualche previsione su come questo dispositivo sarà preso dal pubblico. Sicuramente attirerà un po’ di attenzione, ma mai quanta i futuri Galaxy Fold 2 e Galaxy Z Flip 5G, ma c’è da dire che non sempre viene comprata la cosa che attira di più gli sguardi.