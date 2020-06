Il periodo di lockdown imposto dalla FIA al campionato di Formula 1 ha dato vita alla serie dei Virtual GP. I piloti ufficiali delle varie squadre si sono sfidati fianco a fianco con star e celebrità sui circuiti di tutto il mondo. Ne sono emerse una serie di gare spettacolari il cui livello tecnico si è alzato dopo ogni appuntamento.

Tuttavia, come per le gare reali, può esserci solo un vincitore e si tratta di George Russell. Il pilota della Williams, classe 1998, ha dimostrato il proprio valore su F1 2019 arrivando a vincere quattro appuntamenti consecutivi.

I punti raccolti in queste gare hanno permesso al pilota di superare tutti gli avversari e diventare il Campione dei Virtual GP. Questo titolo non ha nessuna valenza per quanto riguarda il campionato di F1 vero e proprio ma comunque bisogna riconoscerne il merito all’inglese.

La prestazione mostrata durante il GP del Canada è una ulteriore conferma. Russell infatti ha ottenuto in tempo in qualifica ben sei decimi migliore del secondo. La gestione di gara e delle soste è stata impeccabile tanto da non mettere mai in discussione la sua leadership. Il secondo classificato è stato Alex Albon su RedBull. Sul gradino più basso del podio si è piazzato Esteban Gutierrez su Mercedes.

Grande assente di questa giornata è stato Charles Leclerc, alfiere della Ferrari. Il pilota monegasco ha saltato l’appuntamento con il Virtual GP a causa di un altra gara virtuale. Leclerc infatti ha corso nella 24 Ore di Le Mans virtuale, patendo però problemi di connessione anche gravi.

It may not be the real thing but it’s been such a buzz battling for wins with the lads again these past months. I’d missed that feeling!



Enjoyed the series way more than I expected. No matter what you do you’ve gotta give it everything!#VirtualGP Champ… cheers everyone! 🏆🙌 pic.twitter.com/HQmF13YlA0