La Casa di Carta 4 è giunta al termine già da un po’, lasciando i fan più accaniti con la bocca aperta e il fiato sospeso. La serie tv spagnola che ha fatto il giro del mondo ed ha unito gli utenti sui social, torna dopo un vero e proprio movimento di protesta. Effettivamente lo sviluppo finale della trama ha lasciato intendere un suo nuovo arrivo con la quinta stagione. A questo punto non resta che sperare in una sesta parte. Ci sarà?

La Casa di Carta 4: cosa vedremo nelle nuove possibili stagioni?

Come già accennato, La Casa di Carta 5 giungerà nuovamente sulla piattaforma streaming Netflix e potrebbe arrivare prima del previsto. Per giunta non sappiamo ancora cosa succederà durante la nuova stagione.

Le presupposizioni in merito sono molte e vastissime. Difatti le carte in tavola potrebbero ribaltarsi per via di Alicia Sierra, (la quale ha cantato “Bella Ciao” nei titoli di coda de La Casa di Carta 4). L’ispettrice, una volta tolta dall’incarico, si porrà dalla parte della banda dei buoni (così come accadde per Raquel), o manterrà il suo ruolo? Purtroppo dobbiamo attendere ancora un po’.

Per quanto riguarda la sesta stagione, invece, resta ancora tutto molto incerto. Essa potrebbe fare ritorno così come potrebbe sparire. Il futuro de La Casa di Carta si trova, infatti, sia nel riscontro positivo del pubblico nei confronti dello show, che nella mente geniale di Alex Pina, showrunner del telefilm. Non ci resta che aspettare l’anno che verrà.

La precedenti stagioni di La Casa di Carta si possono tranquillamente trovare su Netflix.