La più grande piattaforma conosciuta dal mondo dagli anni ’90 ospita una varietà di film e serie tv in streaming che si lasciano guardare molto piacevolmente. A quasi 30 anni dalla sua nascita, la società ha coinvolto proprio tutti trasformando delle semplici giornate in lunghi momenti ricchi di emozioni. Netflix ospita produzioni di tutti i generi: per chi amasse la leggerezza e la tranquillità consigliamo “Sex Education“, “The Good Place” e “Riverdale”. Per gli amanti dell’avventura e della suspense invece, vi sono tre delle serie tv più viste nell’ultimo periodo: “Vis a Vis”, “Lucifer” e “The Witcher“.

Vis a Vis, Lucifer e The Witcher: quando arriveranno le nuove stagioni su Netflix?

Dobbiamo annunciarvi che verranno rinnovate solamente due serie che sono Lucifer e The Witcher. Per quanto riguarda Vis a Vis invece abbiamo solo brutte notizie. La produzione spagnola è stata definitivamente interrotta annunciando la fine dell’avventura. A quanto pare, gli showrunner non sono intenzionati a cambiare idea ma in sostituzione di una nuova stagione, verrà lanciato uno speciale spin off (già in onda su Fox Spagna) chiamato “Vis a Vis: El Oasis“.

Nessun triste colpo di scena per The Witcher e Lucifer. Al contrario, le due serie tv torneranno con dei nuovi ed esilaranti episodi. Non manca molto alla ricomparsa della seconda serie (di sopra elencata) con protagonista Tom Ellis. Lucifer giungerà sulla piattaforma con una quinta stagione divisa in due parti, ma non sappiamo ancora la data ufficiale.

Sembra invece ancora lontana la seconda parte di The Witcher, la quale molto probabilmente farà capolino entro il 2021.