Iliad: offerte da 50GB con una sorpresa da sempre richiesta

Avere un’ascesa come quella di Iliad risulta davvero difficile per qualsiasi gestore che ad oggi decida di arrivare nel mondo della telefonia mobile italiana. Questa grande realtà proveniente dalla Francia che oggi è registrata come provider italiano a tutti gli effetti, è destinata a crescere esponenzialmente.

Gli utenti non fanno altro che crescere mese dopo mese, soprattutto dopo il lancio delle migliori offerte avvenuto ormai anni fa. Stiamo parlando di due soluzioni diametralmente opposte che però adesso sono ancora disponibili ed allettano chiunque voglia cambiare gestore. Questo va a sommarsi ad una grande sorpresa che Iliad ha finalmente reso disponibile per tutti coloro che hanno una promozione con linea Internet attiva.

Iliad, sul sito ufficiale ci sono ancora le due migliori promozioni ma a risaltare è certamente l’ultima novità introdotta

In questo momento Iliad sta dominando il mercato della telefonia mobile senza troppi problemi. Il merito è delle sue offerte che hanno prezzi estremamente bassi che tra l’altro non scadono mai. Un’offerta praticamente dura per sempre allo stesso prezzo, come nel caso della Solo Voce e della Giga 50.

Entrambe le offerte permettono agli utenti di avere chiamate illimitate ed SMS illimitati verso tutti. La seconda offerta però mette a disposizione anche 50 giga di traffico dati su rete 4G. A distinguere ancora di più le due soluzioni sono poi i prezzi: 4,99 e 7,99 € al mese per sempre.

Tutti gli utenti che inoltre hanno una delle promozioni Iliad con rete dati attiva, potranno beneficiare di 4GB in roaming e non più dei soliti 2GB.