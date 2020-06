Una nuova truffa attacca i clienti del gestore telefonico francese, Iliad. I clienti rischiano di vedere le loro carte di credito e i loro conti correnti prosciugati a causa di un finto concorso tramite cui i cyber-criminali propongono un iPhone 11 Pro in regalo. La compagnia telefonica è ovviamente estranea a tale iniziativa, il cui intento è unicamente quello di truffare gli utenti per ottenere informazioni sensibili da cui poter trarre vantaggio.

Iliad regala iPhone 11 Pro tramite un concorso, attenzione alla truffa online !

Di recente il gestore francese Iliad ha offerto ai clienti la possibilità di ottenere un iPhone 11 Pro in regalo, ispirando così alcuni cyber-criminali nella creazione di un tentativo di frode che simula l’iniziativa ma tramite modalità differenti. I clienti dell’operatore Iliad, infatti, potrebbero ritrovarsi coinvolti in una vera e propria truffa online che può causare la perdita di somme non indifferenti di denaro.

L’inganno si cela dietro un falso concorso apparentemente proposto da Iliad, il quale consentirebbe ai clienti di ottenere un iPhone 11 Pro in premio. Tutto avviene attraverso un gioco ben fatto, capace di attirare e coinvolgere le vittime, le quali dopo ricevuto un pop up che le esorta ad accedere al sito iliad, vengono spedite su un sito contraffatto. Qui dovranno selezionare una delle 12 buste presenti dietro la quale si nasconderà il premio proposto. Gli utenti hanno a disposizione tre tentativi: come da copione l’ultimo sarà quello vincente.

A questo punto i cyber-criminali procedono richiedendo di sostenere un’irrisoria spesa ritenuta necessaria per affrontare esclusivamente il costo di spedizione. L’utente, affidatosi del tutto ai malintenzionati, è quindi invitato a fornire i suoi dati bancari. Così facendo i cyber-criminali avranno raggiunto il loro scopo, ottenendo la possibilità di utilizzare le credenziali in modo inopportuno; prosciugando addirittura i risparmi presenti sulle carte e sui conti correnti.

Inganni di questo genere circolano periodicamente nascondendo dietro il nome di tantissime aziende, che puntualmente esortano i clienti a proteggere i loro dati sensibili. E’ molto importante, quindi, diffidare sempre dalle proposte fin troppo allettanti e non sottovalutare i rischi dei tentativi di frode online.