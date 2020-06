Il volantino Trony centra pienamente lo scopo che ogni campagna promozionale dovrebbe effettivamente avere, indurre l’utente ad acquistare nuovi prodotti di tecnologia, portandogli anche un risparmio notevole al completamento delle singole compravendite.

I fortunati residenti nelle regioni Calabria e Sicilia, infatti, potranno approfittare di un volantino davvero molto interessante e ricco di occasioni da non lasciarsi sfuggire. La natura dello stesso è di SottoCosto, ciò sta a significare che le scorte effettivamente disponibili in negozio, dato che per gli acquisti sarà necessario recarsi personalmente, potrebbero essere molto più scarse di quanto avreste potuto pensare (non verranno nemmeno rifornite in corso d’opera).

Volantino Trony: risparmio con offerte a più non posso

La fascia alta del mercato degli smartphone è presa solamente di “striscio” dalla campagna corrente, a tutti gli effetti sono veramente pochi i modelli top di gamma, annoveriamo solamente Galaxy Note 10 Lite al prezzo finale di 499 euro, passando comunque anche su un ottimo Galaxy S10 Lite disponibile all’acquisto a 549 euro.

Scendendo però con le pretese si riscoprono occasioni allo stesso tempo veramente interessanti, annoveriamo difatti soluzioni del calibro di Oppo A9 2020 a 179 euro, Oppo Reno 2Z proposto a 279 euro, passando anche per il recente Huawei P30 Lite New Edition acquistabile alla modica cifra di 299 euro.

Naturalmente le proposte del volantino Trony non terminano qui, il nostro consiglio è di aprire le pagine che trovate inserite nell’articolo, in modo da poter godere di una visione d’insieme di tutta la campagna promozionale, prima di decidere se e cosa acquistare.