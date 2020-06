WhatsApp: aggiornamento in arrivo, cosa cambia e tutte le novità

Uno dei grandi vantaggi di avere a che fare con un’app come WhatsApp è quello di avere perennemente una piattaforma aggiornata. L’azienda con tutti i suoi sviluppatori infatti permette di avere a che fare con tante novità cosparse lungo tutto l’anno con tanti nuovi aggiornamenti.

Ultimamente qualcuno, spulciando tra le varie indiscrezioni, avrebbe infatti trovato alcune conferme in merito al prossimo update programmato. A quanto pare ben presto gli utenti potranno avere su WhatsApp l’opportunità di utilizzare il proprio account su più dispositivi. Questa funzione è da diverso tempo richiesta dagli utenti, visto che ogni qual volta che qualcuno ha provato a collegare il proprio account ad un nuovo smartphone ad esempio, e’ avvenuta necessariamente la disconnessione da quello primario.

WhatsApp: arriva la funzione Multi-Device per utilizzare un solo account in contemporanea su più dispositivi

Proprio durante le ultime ore gli utenti hanno avuto opportunità di conoscere il contenuto del prossimo aggiornamento di WhatsApp. Tutti potranno infatti prossimamente utilizzare il proprio account su più dispositivi in contemporanea. Ciò non comporterà dunque la disconnessione dal dispositivo primario, ma l’utilizzo del proprio account su più di un dispositivo senza problemi.

Per adesso non ci sono informazioni riguardo al momento in cui avverrà l’aggiornamento, anche se WhatsApp sarebbe testando già la funzione sulla sua versione beta. Questa feature che prende il nome di Multi-Device, permetterà quindi di utilizzare una possibilità da sempre richiesta. Ovviamente ci saranno anche altri aggiornamenti nel frattempo, per cui non disperate se non vedrete arrivare almeno per il momento questo nuovo update.