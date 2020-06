Trovare un’offerta telefonica perfetta per le proprie esigenze non è mai facile, soprattutto con i tanti operatori attualmente attivi nel nostro Paese. Fortunatamente però, ogni mese vengono lanciate delle nuove offerte per i nuovi clienti.

Oggi vogliamo infatti parlare delle promozioni dedicate a tutti i nuovi clienti che ha lanciato l’operatore Tim Italia, attivabili per tutto il mese di giugno 2020. Scopriamo i dettagli.

Tim: ecco tutte le offerte per cambiare operatore nel mese di giugno 2020

La gamma di offerte di telefonia mobile Tim prende il nome di Tim Advance. Per navigare veloce, chiamare tutti senza limiti, inviare sms gratis e guardare video in mobilità non bisogna spendere tanto. Tim Advance 4.5G di Tim è un’offerta completa che include tutto questo ad un prezzo minimo. L’offerta comprende telefonate gratuite senza scatto alla risposta verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, 40 GB di traffico internet alla velocità massima di 700 Mbps, chiamate in roaming e Giga First Class per poter vedere i contenuti video ad alta risoluzione. Il tutto per 19.99 euro al mese.

Troviamo poi Tim Advance 5G, fra le migliori offerte per chi passa a Tim da Vodafone, WindTre a Giugno 2020. Quest’ultima offerta comprende invece telefonate gratis senza scatto alla risposta, SMS gratuiti verso tutti i numeri nazionali, 50 GB di traffico internet fino a 2 Gbps, Giga First Class, servizio di Tim che consente di guardare video online ad altissima risoluzione, il roaming UE ed i servizi Lo Sai e ChiamaOra. Il prezzo è di 29.99 euro al mese.

L’ultima offerta che vogliamo presentarvi è la Tim Advance 5G Unlimited, che comprende chiamate e messaggi illimitati verso tutti i numeri nazionali, 250 minuti gratis per chiamate verso l’estero, i servizi LoSai e ChiamaOra, Giga First Class, Tim GAMES gratuito per 90 giorni, Giga Illimitati e 3 GB Extra UE. Il prezzo è di 39.99 euro al mese. Per scoprire tutti i messaggi visitate il sito ufficiale dell’operatore.