TIM segue il cammino del progresso e dell’innovazione delle tariffe anche in un momento così difficile. Arriva finalmente la nuova offerta 5G. Nel corso di queste ultime ore si è iniziato a parlare di un’iniziativa del tutto inedita, chiaramente concepita per ridefinire il ruolo centrale del temuto avversario Vodafone. Ci sono Giga Illimitati da utilizzare attraverso gli smartphone in grado di accedere alla nuova linea. Scopriamo i vantaggi.

TIM Advance 5G Unlimited

Nessun limite. Di per sé questo prologo è sufficiente a definire la nuova promo TIM che al suo interno include:

minuti senza fine verso tutti in Italia ed Europa senza scatto su fisso e mobile

SMS illimitati verso tutti i numeri italiani di rete mobile

Giga Illimitati per navigare su Internet 5G da telefono ed altri dispositivi

I clienti possono estendere la connessione ad altri apparecchi capaci di connettersi ad Internet in quanto è prevista la funzionalità hotspot in Italia ed all’estero, dove avremo anche garanzia di ulteriori 3 Giga mensili e 250 minuti internazionali dall’Italia verso diverse destinazioni.

Per l’accesso alla tariffa aggiornata è necessario prevedere un sistema di addebito esterno al credito residuo. Si passa infatti ai sistemi di addebito su conto corrente, carta di credito o carte conto prepagate e non sono previsti costi di attivazione. Non si potrà ricarica in edicola, tabaccheria o corner store dell’operatore.

Nel prezzo sono inclusi anche i servizi di reperibilità Lo sai e Chiama Ora di TIM con TIM Games in grado di regalare 3 mesi di servizio gratis al termine del quale avviene la disattivazione automatica.

Per quanto concerne la velocità massima ci si spinge oltre il tradizionale limite conosciuto per il 4G. La rete di quinta generazione sfodera una larghezza di banda fino a 2Gbps ad un costo di 39.99 euro al mese senza smartphone. Chi vuole, sul sito ufficiale, può prendere visione di alcuni dispositivi abbinabili come gli ultimi Galaxy S20 di Samsung e gli iPhone 11 di Apple con un contributo iniziale di attivazione pari a 9,99 euro una tantum.