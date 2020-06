Expert mette alle strette MediaWorld e Trony con una campagna promozionale davvero unica, un lunghissimo elenco di offerte e di prezzi incredibilmente bassi, nonché alla portata di ogni consumatore, ci avvicinerà al mondo della tecnologia generale, riuscendo anche a farci risparmiare moltissimo.

Il volantino attualmente attivo, va ricordato, non risulta presenta limitazioni territoriali particolari, ciò sta a significare che può essere fruito in ogni punto vendita sparso per il territorio, o comunque direttamente sul sito ufficiale dell’azienda stessa. Le compravendite prevedono la spedizione a pagamento presso il proprio domicilio, tranne che in rari casi (indicati direttamente sul sito).

Volantino Expert: queste offerte sono tra le migliori

Il volantino Expert ha deciso di puntare direttamente verso il cuore del mercato degli smartphone, tralasciando quindi top di gamma e similari, ma invitando gli utenti a spendere il meno possibile, godendo nel contempo di buone prestazioni.

Gli sconti più interessanti riguardano tutti prodotti entro i 300 euro di spesa, di conseguenza è possibile pensare di mettere le mani su soluzioni del calibro di Samsung Galaxy A30S, Huawei P40 Lite E, Xiaomi Redmi Note 8 Pro (ottimo per il rapporto qualità/prezzo), arrivando poi anche su prodotti più economici, quali sono Oppo A5 2020 o Motorola E6s.

Naturalmente le offerte del volantino Expert non si limitano ai suddetti modelli o categoria merceologica, per questo motivo raccomandiamo caldamente di prendere visione delle pagine che trovate inserite qui sotto, avrete l’opportunità di scoprire nel dettaglio tutto l’ecosistema di sconti pensato dall’azienda.