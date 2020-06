Comet riesce ad accontentare i consumatori italiani con il lancio di una campagna promozionale che ha quasi dell’incredibile, all’interno delle innumerevoli pagine a disposizione dell’utente italiano, infatti, si possono trovare tante occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire.

Gli acquisti, come sempre accade quando parliamo di offerte e di volantini di Comet, possono essere completati sia online che in negozio; optando per un ordine sul sito ufficiale l’utente si ritroverà costretto a pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, indipendentemente dalla cifra spesa, tranne che in rari e sporadici casi.

Volantino Comet: le offerte sono ancora tra le migliori

A prima vista il volantino Comet attira l’utente per la presenza di tanti sconti anche relativi al mondo dei wearable e degli indossabili, a conti fatti si possono acquistare modelli di fascia alta, quali che sono ad esempio Huawei Watch GT 2E a 169 euro, Garmin Vivoactive 3 a 179 euro o un buonissimo Samsung Galaxy Watch Active a 169 euro, passando anche per soluzioni più economiche, non dimentichiamo infatti la presenza di Galaxy Fit E a 24,99 euro o Huawei Band 3E a 24,99 euro.

Parlando invece di smartphone, l’occhio cade subito sui top di gamma di casa Oppo, nuovissimi e bellissimi sotto ogni punto di vista. L’utente si ritrova a poter mettere le mani su un Find X2 Pro a 1199 euro, Find X2 Neo a 699 euro, o più economicamente parlando Oppo A72 a 279 euro e Oppo A52, senza dover pagare cifre particolarmente elevate.

