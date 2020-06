Il settore dei tablet sembra riprendere pian piano vigore. In queste ultime settimane, infatti, sono stati annunciati numerosi dispositivi come i nuovi Samsung Galaxy Tab S6 Lite o il nuovo Samsung Galaxy A 2020. Ben presto si aggiungerà sul mercato anche un nuovo tablet di fascia bassa del produttore cinese Huawei, cioè il prossimo Huawei MediaPad C3.

Huawei MediaPad C3: ecco il design e le caratteristiche

Sono da poco trapelate online diverse informazioni su questo nuovo dispositivo a marchio Huawei, tra cui immagini renders e specifiche tecniche. Secondo quanto trapelato, il nuovo Huawei MediaPad C3 disporrà sul fronte di un display IPS LCD nel form factor di 16:9. Il pannello avrà una diagonale pari a 8 pollici ed avrà una risoluzione pari a 1200 x 800 pixel. Come è possibile osservare dai renders, le cornici sembrano piuttosto ingombranti e ospitano una fotocamera anteriore da 2 megapixel.

Sul posteriore ci sarà una singola fotocamera da 5 megapixel senza flashLED. Per quanto riguarda le prestazioni, come già accennato, avremo di fronte un tablet di fascia bassa e, come processore, ci sarà il SoC MediaTek MT8768 con a supporto 3 GB di memoria RAM e 32 GB di storage interno. La batteria presente sul dispositivo dovrebbe avere una capienza di 5100 mAh, ma purtroppo sarà possibile ricaricarla tramite porta microUSB e non Type-C. Chiudono la scheda tecnica il Wi-Fi dual band, il Bluetooth 5.0 e il sistema operativo Android 10 con l’interfaccia utente personalizzata da Huawei, la EMIUI 10.

I rumors trapelati in rete ci hanno inoltre rivelato la colorazione (che verrà denominata Deepsea Blue) e il prezzo di vendita. Secondo quanto riportato, Huawei MediaPad C3 verrà distribuito in Cina ad un prezzo di 1500 CNY, ovvero a circa 187€ al cambio.