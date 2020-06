Il produttore cinese Honor ha da poco aggiunto alla sua line-up di device della serie Play con i nuovi smartphone Honor Play 4 e Honor Play 4 Pro. Entrambi i dispositivi sono caratterizzati dalla presenza delle reti 5G e da un comparto fotografico molto curato.

Ecco le caratteristiche dei nuovi smartphone di punta di Honor

Honor 4 Play monta un display IPS LCD con una diagonale da 6.81 pollici in risoluzione FullHD+. In alto a sinistra è presente un piccolo foro dove è alloggiata una fotocamera frontale da 16 megapixel. Sul posteriore il comparto fotografico è composto da una quad camera da 64+8+2+2 megapixel. Il device è inoltre in grado di registrare video in 4K fino a 30fps. Il SoC montato a bordo è il top di gamma HiSilicon Kirin 990 accoppiato ad una GPU Mali-G57 MC4 e, come già accennato, è presente il supporto al 5G.

Honor Play 4 Pro, dal canto suo, presenta un display IPS LCD con un doppio foro, mentre la diagonale è pari a 6.57 pollici e in risoluzione FullHD+. Sul posteriore sono presenti soltanto due fotocamere ma molto sofisticate. Il sensore fotografico principale è da 40 megapixel, ovvero il sensore Sony IMX600, ed è in grado di catturare un grande quantitativo di luce rispetto ad altri sensori fotografici. Il secondo sensore, invece, è uno zoom ottico 3x da 8 megapixel stabilizzato otticamente. Il processore installato a bordo è invece lo stesso del fratello.

Prezzi e disponibilità

I nuovi device di casa Honor sono disponibili all’acquisto in Cina in diverse colorazioni secondo i seguenti prezzi: