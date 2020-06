Gli ultimi anni sono stati decisivi per quanto riguarda il settore automobilistico. Da decenni ormai, era presente la lotta tra benzina e diesel, ma ora sembra che la competizione si sia accesa ancora di più. Ciò è avvenuto grazie all’entrata in campo di un altro settore che sta diventando col tempo sempre più importante, anche grazie a grandi aziende costruttrici, ossia quello delle auto elettriche.

Nonostante la grossa pubblicità che si sta facendo a questi nuovi veicoli, l’ecosistema sembra ancora non convincere gli automobilisti. Inoltre, si aggiunge alla situazione già dubbiosa il costo dei veicoli, il quale sembra essere ancora abbastanza alto per gli standard della massa.

Due grossi problemi però rappresentano le auto elettriche, lo smaltimento e la sostituzione delle batterie. Il primo risulta davvero poco ecologico, mentre il secondo molto difficoltoso a causa della scarsa reperibilità.

Auto elettriche: l’innovazione proveniente dalla Cina che potrebbe cambiare tutto

Il Governo cinese ha instaurato una somma di denaro corposa per trovare una soluzione definitiva per quanto concerne la durata e la reperibilità delle batterie. In questo modo, le auto elettriche gioveranno di una maggiore manutenzione e, chiaramente, un’autonomia maggiore che favorirà di conseguenza l’acquisto di un’auto elettrica.

Tassello importante, come detto prima, è lo smaltimento, discorso che in passato è stato trascurato. Il cambiamento del pacco batteria è sempre molto importante e frequente, quindi è bene che si cerchi una soluzione che possa durare a lungo termine.

Sicuramente l’acquisto di un auto elettrica non è ancora per tutti, ma si sta facendo in modo che la massa si possa permettere in futuro un acquisto del genere.